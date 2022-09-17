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Песков раскритиковал идею Зеленского об освобождении пленных

Дмитрий Песков раскритиковал идею президента Украины Зеленского менять пленных на аммиак
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал идею президента Украины Владимира Зеленского об освобождении пленных. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер заявил, что согласился бы на экспорт российского аммиака через Украину в обмен на освобождение украинских военнопленных. «Это то, что я предложил ООН», — заявил глава государства.

По мнению Пескова, менять пленных солдат украинских войск на запуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса» недопустимо.

Разве люди и аммиак — это одно и то же?!

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

Обмен пленными

29 июня главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что состоялся самый масштабный обмен военнопленными с российской стороной с начала спецоперации. Москва передала Киеву 144 человека. Из них 95 — военнослужащие, которые сдались в плен на территории мариупольского завода «Азовсталь», в том числе 43 бойца полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

В начале августа заместитель главы министра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия и Украина уже больше 20 раз обменялись пленными. «К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сказал он.

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Представитель Минобороны добавил, что контакты между Москвой и Киевом включали обмен не только пленными, но и телами погибших. Их удалось организовать при участии Международного комитета Красного Креста.

В сентябре уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными с Украиной. Она отметила, что в рамках своего мандата в первую очередь занимается гуманитарной миссией, связанной с установлением местонахождения без вести пропавших и способствованием обмену, если таковой состоится.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что Россия и Украина обменяются всеми пленными. По его словам, стороны ведут переговоры. Гутерриш выразил надежду на скорое решение этого вопроса.

Полагаю, что переговоры ведутся. И я искренне надеюсь, что проблема пленных будет полностью решена, и я искренне надеюсь, что все пленные с обеих сторон будут обменяны

Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН

Посол Украины в Турции Василий Боднарь призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных.

Турция — наш друг, а к друзьям мы всегда относимся искренно и открыто (...) Эта тема всегда находится на повестке дня Украины

Василий БоднарьПосол Украины в Турции

14 сентября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отказывается вести переговоры об украинских пленных с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Готов вести разговор об освобождении наших граждан с российской стороной — омбудсменом Российской Федерации, госпожой Татьяной Москальковой. Как заявлял и прежде, я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР

Дмитрий ЛубинецУполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Вероятность переговоров

Последние очные переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле в конце марта. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО.

11 сентября Зеленский сообщил о неготовности к переговорам с Россией. Политик заявил, что отказывается вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

При этом политик отметил, что Россия является «соседом с огромным населением», поэтому Украине придется жить с ней и налаживать связи.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя его слова, подчеркнул, что нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего.

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Президент России Владимир Путин также отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой и действовать военным путем фразой «флаг в руки». По его словам, Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения соглашения, но украинские власти отказались от всех договоренностей с Москвой и «забросили их в ящик».

Объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление

Владимир ПутинПрезидент России
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Марина Совина
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