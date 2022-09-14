Генсек ООН высказался по вопросу обмена всеми пленными России и Украины

Генсек ООН Гутерриш выразил надежду на проведение обмена всеми пленными России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что Россия и Украина обменяются всеми пленными, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию.

Как уточнил руководитель международной организации, стороны ведут переговоры. Гутерриш выразил надежду на скорое решение этого вопроса. «Полагаю, что переговоры ведутся. И я искренне надеюсь, что проблема пленных будет полностью решена, и я искренне надеюсь, что все пленные с обеих сторон будут обменяны», — высказался он.

29 июня главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что состоялся самый масштабный обмен военнопленными с российской стороной с начала спецоперации. Москва передала Киеву 144 человека. Из них 95 — военнослужащие, которые сдались в плен на территории мариупольского завода «Азовсталь».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.