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ПВО отразила атаку ВСУ на Белгород

ПВО над Белгородом поразила восемь целей

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В Белгороде система противовоздушной обороны (ПВО) смогла отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, системы ПВО уничтожили не менее восьми целей.

Удар наносился со стороны Волчанска, уточняется в сообщении.

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12 сентября жители Белгорода сообщили о работе системы ПВО и засняли на видео взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгородскому району. Осколки снаряда повредили кровлю дома в Западном переулке Белгорода и легковой автомобиль в поселке Комсомольском. Гладков также сообщил об обстреле со стороны Украины погранпункта Логачевка. По его словам, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

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Сергей Истомин
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