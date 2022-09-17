Глава Федерации фигурного катания Грузии рассказала о гордости за Тутберидзе

Глава Федерации фигурного катания Грузии Гиоргобиани рассказала о гордости за Тутберидзе

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о возможном переходе россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную страны. Об этом сообщает Sports.ru.

По словам функционера, на данный момент в эту сторону нет никаких реальных движений. «При этом мы в Грузии невероятно гордимся Этери Тутберидзе, и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чем это выразится — никто пока не знает», — заявила Гиоргобиани.

30 июня стало известно, что дочь Заслуженного тренера Росси Этери Тутберидзе Дэвис вместе со Смолкиным проходила просмотр в Федерации фигурного катания США. Позднее они опровергли вероятность ухода из сборной России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.