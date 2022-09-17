Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
1:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Торпедо М
0:0
1-й тайм
live
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
17:15 (Мск)
Эльче
Испания - Примера|6-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Спорт

Глава Федерации фигурного катания Грузии рассказала о гордости за Тутберидзе

Глава Федерации фигурного катания Грузии Гиоргобиани рассказала о гордости за Тутберидзе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о возможном переходе россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную страны. Об этом сообщает Sports.ru.

По словам функционера, на данный момент в эту сторону нет никаких реальных движений. «При этом мы в Грузии невероятно гордимся Этери Тутберидзе, и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чем это выразится — никто пока не знает», — заявила Гиоргобиани.

30 июня стало известно, что дочь Заслуженного тренера Росси Этери Тутберидзе Дэвис вместе со Смолкиным проходила просмотр в Федерации фигурного катания США. Позднее они опровергли вероятность ухода из сборной России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном
Режиссер Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения карьеры в кино
После обстрела центра Донецка найдены осколки от снарядов гаубицы Caesar
Жена рэпера Джигана купила многомиллионную квартиру в Дубае
В России десятилетняя девочка ударила сверстника канцелярским ножом
Косметолог назвала самый эффективный способ вернуть молодость
Шольц призвал избежать эскалации между НАТО и Россией
ПВО отразила атаку ВСУ на Белгород
Азербайджан потерял 79 военных убитыми на границе с Арменией
Появилось видео нокаута Минеева в поединке по кикбоксингу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.