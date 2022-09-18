Военный аналитик заявил о «выдохшемся» наступлении украинских войск

Военный аналитик Анпилогов заявил, что наступление ВСУ «выдохлось» по разным направлениям

Военный аналитик Алексей Анпилогов в беседе с «Украиной.ру» заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдохлось по разным направлениями.

По его мнению, украинские военные ввели в бой все резервы, которые копили на протяжении нескольких месяцев. Теперь они вынуждены восстанавливать силы, восполнять потери личного состава и техники.

«Наступление в Харьковской области оказалось отнюдь не таким радужным, потому что российская армия заранее вышла организованно, поэтому ВСУ не добились ни окружения, ни разгрома российской группировки», — подчеркнул Анпилогов.

По словам военного эксперта, во время отступления Вооруженные силы Украины понесли потери от артиллерийского огня и утратили наступательный потенциал.

Генерал, итальянский военный юрист Фабио Мини предрек ВСУ сложности в противостоянии российским войскам после проведения контрнаступления. Теперь военным не удастся прятаться в блиндажах и придется выдерживать артиллерийский огонь на открытом пространстве, полагает он.