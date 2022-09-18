Итальянский генерал предрек украинским войскам сложности после контрнаступления

Генерал Мини заявил, что ВСУ станет сложнее противостоять ВС РФ после контрнаступления

Генерал, итальянский военный юрист Фабио Мини в беседе с L'Antidiplomatico предрек Вооруженным сила Украины (ВСУ) сложности в противостоянии российским войскам после проведения контрнаступления.

По его словам, военные России совершили маневр по отступлению с сохранением дисциплины и порядка, имея для противника «сюрприз-контрудар».

Для Украины видимость «хаоса» при передислокации российских войск сыграла на руку в плане пропаганды, но «на земле» ситуация не сильно изменилась, заявил Фабио Мини.

«Украинцам не будет легче, все как раз наоборот. Поскольку теперь им не удастся прятаться в блиндажах, им теперь придется выдерживать артиллерийский огонь русских на открытом пространстве», — подчеркнул генерал.

Он добавил, что в вопросе контрнаступления ВСУ наиболее значимую роль сыграла разведка и техника США. По мнению военного юриста, американцы «напрямую давали указания украинцам, как действовать во время операции».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступательной операции, призвав посмотреть, чем она закончится. Он подчеркнул, что Москва сдержанно отвечает на удары ВСУ, однако в случае, если Киев не поймет недопустимость этих методов, Россия предпримет серьезные меры.

