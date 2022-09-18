В Китае перевернулся пассажирский автобус

В результате опрокидывания автобуса на юге Китая погибли 27 человек

Пассажирский автобус, в котором находились 47 человек, перевернулся в провинции Гуйчжоу на юге Китая в воскресенье, 18 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

27 человек погибли в результате опрокидывания транспортного средства на скоростной автомагистрали в автономном округе Цяньнань-Буи-Мяоском. Отмечается, что еще 20 человек получили ранения разной степени тяжести. На данный момент они находятся на лечении в больнице. Причины происшествия пока не раскрываются.

В июне автомобиль с туристами также попал в ДТП в Шамильском районе Дагестана. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали, среди них — ребенок 2011 года рождения. В Минздраве добавили, что житель Севастополя, доставленный в больницу, находится в удовлетворительном состоянии.