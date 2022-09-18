Новичок «Спартака» обжалует дисквалификацию за допинг

Форвард «Спартака» Кейта Бальде обжалует решение о дисквалификации за допинг

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде обжалует дисквалификацию за допинг. Об этом в Twitter сообщает журналист спортивного портала Taggat Папа Махмуд Гейе.

О дисквалификации сенегальского нападающего стало известно 17 сентября. Он нарушил процедуру допинг-контроля. Срок отстранения действует до 5 декабря. Инцидент произошел с форвардом во время выступления за итальянский «Кальяри».

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2025 года. В составе красно-белых новичок провел один матч, выйдя на замену с петербургским «Зенитом» во втором тайме. Форвард известен по выступлениям за итальянские «Лацио», «Сампдорию» и «Интер», а также «Монако».