Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Краснодар
1:0
1-й тайм
live
Химки
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Сочи
1:1
1-й тайм
live
Факел
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Спорт

Новичок «Спартака» обжалует дисквалификацию за допинг

Форвард «Спартака» Кейта Бальде обжалует решение о дисквалификации за допинг

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде обжалует дисквалификацию за допинг. Об этом в Twitter сообщает журналист спортивного портала Taggat Папа Махмуд Гейе.

О дисквалификации сенегальского нападающего стало известно 17 сентября. Он нарушил процедуру допинг-контроля. Срок отстранения действует до 5 декабря. Инцидент произошел с форвардом во время выступления за итальянский «Кальяри».

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2025 года. В составе красно-белых новичок провел один матч, выйдя на замену с петербургским «Зенитом» во втором тайме. Форвард известен по выступлениям за итальянские «Лацио», «Сампдорию» и «Интер», а также «Монако».

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российские военные ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»
Появились подробности поджога автомобилей Киселева
Новичок «Спартака» обжалует дисквалификацию за допинг
ВСУ обстреляли пятиэтажный дом в Запорожской области из РСЗО HIMARS
Певица Нюша пережила измену мужа и решила простить его
Водянова снялась в рекламе Zara и подверглась нападкам в сети за происхождение
Блогерша показала простой способ завить волосы за считаные секунды
Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в Горловке
Российского полицейского застрелили в командировке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.