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Великобритания заявила о планах России расширить «зоны нападения» на Украине

Великобритания заявила о планах России расширить зоны ударов по территории Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Британские военные заявили о планах России расширить «зоны нападения» на Украине, чтобы подорвать моральный дух украинского правительства и народа. Об этом сообщает Reuters.

Великобритания считает, что в течение последней недели Россия усилила нацеливание на гражданскую инфраструктуру даже на тех территориях, где разрушения не наносят значимого военного воздействия. Отмечается, что в планы миссии входили удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Украине шесть подводных дронов. Речь идет о беспилотных дронах, предназначенных для обнаружения мин на глубине до 100 метров. Как отмечается, три из них будут предоставлены Киеву со складов Вооруженных сил Великобритании, еще три — приобретены. В Генштабе также заявили, что в течение ближайших месяцев флот Соединенного Королевства совместно с американскими партнерами начнет обучать использованию подводных дронов украинских военных.

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Майя Пономаренко
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Великобритания заявила о планах России расширить «зоны нападения» на Украине
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