Латвийский депутат возмутился русофобией в Риге

Латвийский депутат Юдин призвал проверить данные о русофобском объявлении в автобусе Риги

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин возмутился данными о дискриминационном «объявлении» в общественном транспорте в Риге и призвал провести проверку по факту произошедшего. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в соцсетях появились фотографии одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».

По словам латвийского депутата, Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это объявление на самом деле. «Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — сказал Юдин.

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы.