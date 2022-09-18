В США заявили о завышении объемов помощи Украине с помощью фальшивой бухгалтерии

Foreign Affairs: страны Запада завышают объемы помощи Украине через фальшивую бухгалтерию

США и другие западные страны не всегда честны с теми государствами, которым они оказывают помощь, в том числе и с Украиной. Об этом заявил журнал Foreign Affairs.

Как указывает издание, бухгалтерские махинации позволяют богатым странам кичиться предоставляемой помощью при отсутствии каких-либо фактических расходов. «Сейчас это стало особенно очевидно», — отмечается в статье.

Журналисты также отмечают, что «недобросовестность в вопросах оказания помощи» проявляется в том числе и в отношении Киева. При этом подчеркивается, что многие страны Запада завысили предполагаемые суммы помощи, включив туда средства, которые были потрачены на национальном уровне после наплыва украинских беженцев.

В то же время правила это не запрещают, однако в результате объем выделяемых средств представляется более щедрым, чем есть на самом деле.

Таким образом, в сумме осударства потратили около 30 миллиардов долларов на размещение украинских беженцев, но один из спонсоров урезал финансирование.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил США о последствиях поставок Киеву ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) большой дальности с радиусом поражения до 300 километров. По его словам, передача таких вооружений поставит под удар крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.