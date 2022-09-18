Больше половины жителей ФРГ испугались непосильных счетов за газ и электричество

Bild am Sonntag: 59 процентов немцев боятся, что не смогут оплатить счета за газ и свет

Больше половины жителей ФРГ — 59 процентов — боятся непосильных счетов за электричество и газ, сообщило издание Bild am Sonntag со ссылкой на исследование института INSA. И если деньги не будут поступать от граждан, у коммунально-бытовых служб возникнут проблемы.

Если жители Германии не смогут платить по счетам за энергоресурсы, то при негативном развитии событий может измениться работа общественного транспорта и бюджетных городских учреждений, говорится в статье.

Премьер земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что коммунально-бытовые службы оказались в сложной ситуации. Они теперь должны сами больше платить за энергию, но опасаются, что граждане не справятся с бременем платежей. Премьер считает, что подготовленные государством меры поддержки бизнеса должны распространяться и на городские коммунальные службы.

Германия оказалась на краю энергетического кризиса из-за снижения поставок газа. Правительство страны согласовало меры по экономии энергоресурсов в зимний период, которые сократят потребление газа на два процента. Так, в ночное время температура в офисах и общественных учреждениях не должна превышать 19 градусов. Также с 10 часов вечера до шести часов утра обязаны отключать наружную рекламу, подсветку зданий и памятников.

Ранее сообщалось, что у Великобритании начались проблемы с закупкой норвежского газа. Осло сократил объем экспорта из-за засушливого лета, по вине которого не работали гидроэлектростанции.

