Американский генерал призвал опасаться непредсказуемости Москвы

Reuters: генерал Милли призвал американских военных опасаться непредсказуемости России

Американский генерал Марк Милли (Mark Milley) посетил базу НАТО в Варшаве и призвал военнослужащих США проявлять бдительность. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что военная операция проходит «не слишком хорошо» для России. Милли пояснил, что неизвестно, как Москва будет действовать после недавней перегруппировки российских войск на харьковском направлении. «Поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень боевой готовности», — заявил Милли.

Генерал отметил, что не считает, что американские войска в Европе подвергаются какой-либо повышенной угрозе. Однако подчеркнул, что они должны быть готовы к любому развитию событий.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября российские подразделения были вынуждены покинуть Изюм, российские войска отошли за реку Оскол. Минобороны России объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении.