Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Одежду люксового бренда сравнили с бабушкиными занавесками

Одежду из кружева дизайнера Парии Фарзанех сравнили с бабушкиными занавесками

Фото: Jeff Spicer / BFC / Getty Images

Дизайнер иранского происхождения Пария Фарзанех представила одежду, которую журналисты сравнили с бабушкиными занавесками. Материал публикует Hypebeast.

Речь идет о новой линейке, которую модельер представила на показе, прошедшем в общественном саду «Феникс-Гарден» в рамках Недели моды в Лондоне. В коллекцию люксового бренда вошли предметы гардероба, выполненные из различных цветов кружева, дизайн которых вдохновлен шторами из ванной комнаты бабушки Фарзанех в Иране.

В частности, модели прошлись по подиуму в кружевных платках, платьях и плащах с капюшонами, а манекенщики продемонстрировали гостям дефиле бомберы и рубашку из той же ткани. В программу шоу также вошли оверсайз-шорты и широкие штаны, белые рубашки свободного кроя и брюки-карго стилизованные в сочетании с домашними тапками.

В октябре 2020 года складная сумка-тележка на колесах, которую в сети также прозвали «бабушкиной», стала модным трендом у молодежи. Упомянутые сумки, которые из-за удобства обычно пользуется спросом у пенсионеров, были распроданы в Испании за 24 часа после начала продаж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Российские военные ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»
Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом
Румыния осудила идею экс-министра о передаче земель Украины соседним странам
Власти оценили последствия обстрела ВСУ белгородского города Валуйки
Стала известна цена нового iPhone 14 в Москве
Одежду люксового бренда сравнили с бабушкиными занавесками
В Кремле заявили об отсутствии у ШОС намерения дружить против кого-то
В Финляндии выступили против приглашения сборной России на Кубок мира по хоккею
Косметолог рассказала о синдроме «сахарного лица»
Львовская бригада ВСУ попала в плен российских военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.