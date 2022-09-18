Одежду люксового бренда сравнили с бабушкиными занавесками

Одежду из кружева дизайнера Парии Фарзанех сравнили с бабушкиными занавесками

Дизайнер иранского происхождения Пария Фарзанех представила одежду, которую журналисты сравнили с бабушкиными занавесками. Материал публикует Hypebeast.

Речь идет о новой линейке, которую модельер представила на показе, прошедшем в общественном саду «Феникс-Гарден» в рамках Недели моды в Лондоне. В коллекцию люксового бренда вошли предметы гардероба, выполненные из различных цветов кружева, дизайн которых вдохновлен шторами из ванной комнаты бабушки Фарзанех в Иране.

В частности, модели прошлись по подиуму в кружевных платках, платьях и плащах с капюшонами, а манекенщики продемонстрировали гостям дефиле бомберы и рубашку из той же ткани. В программу шоу также вошли оверсайз-шорты и широкие штаны, белые рубашки свободного кроя и брюки-карго стилизованные в сочетании с домашними тапками.

В октябре 2020 года складная сумка-тележка на колесах, которую в сети также прозвали «бабушкиной», стала модным трендом у молодежи. Упомянутые сумки, которые из-за удобства обычно пользуется спросом у пенсионеров, были распроданы в Испании за 24 часа после начала продаж.