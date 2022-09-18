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Блогерша показала простой способ завить волосы за считаные секунды

Блогерша ohhpatty завила волосы за считаные секунды, опустив голову вниз

Кадр: @ohhpatty

Блогерша с никнеймом ohhpatty раскрыла простой способ завить волосы за считаные секунды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как опускает голову, позволяя прямым волосам свисать вниз. В таком положении она завязала хвост в области лба. Затем юзерша начала отделять пряди от общей массы и стала накручивать их на щипцы, двигаясь от верхнего слоя к нижнему.

В конце ролика ohhpatty выпрямилась и расправила волосы руками, показав полученный результат. Так, она позировала с одинаково объемными и упругими локонами в том числе в области висков и затылка.

В июле блогерша Эмили Элизабет раскрыла простой и доступный способ завить волосы без использования плойки. В видео юзерша с никнеймом eggdressesup показала, как сделать укладку с помощью легинсов. Так, девушка накинула вещь на макушку, разделила волосы на две равные части и каждую из них накрутила на штанины таким образом, чтобы получились спирали. После этого она закрепила концы и спрятала их под сделанную из резинки легинсов «шапку».

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Алина Гостева
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