Стало известно о неуплате Adidas в России налогов на 10 миллиардов рублей

Глава центра правопорядка Москвы заявил о неуплате Adidas в России налогов на 10 млрд руб

Adidas не заплатила в России налогов на 10 миллиардов рублей и массово сокращает персонал, не заплатив обещанную зарплату за полгода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Немецкую компанию уличил в неуплате налогов в российскую казну руководитель центра правопорядка Московского региона Александр Хаминский после изучения финансовых документов. Он выяснил, что российский филиал Adidas после заявления корпорации об уходе из страны передал хранившийся на складах товар на реализацию маркетплейсам. Хаминский обратился в российские инстанции с просьбой разобраться с Adidas.

Сотрудники компании тем временем жалуются на массовые сокращения. Как стало известно, вместо пяти окладов им выплачивают только один.

12 сентября сообщалось, что наибольшей потерей среди ушедших с российского рынка зарубежных брендов россияне считают IKEA, это следует из данных опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Как указывается в исследовании, 44,1 процента опрошенных сообщили, что не сожалеют об уходе каких-либо брендов. При этом для остальных самой большой потерей стала IKEA: об этом заявили 27,2 процента респондентов. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8 процента), Adidas (17,3 процента), Apple (15,8 процента) и Coca-Cola (15,3 процента).