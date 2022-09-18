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В США заявили о приближении страны к катастрофе

The Washington Times: США близятся к катастрофе из-за Байдена

Фото: Pixabay

Обозреватель американского издания The Washington Times Шерил Чамли (Cheryl Chumley) заявила о приближении США к катастрофе.

Так, по словам журналиста, президент США Джо Байден обещал объединить страну как в ходе предвыборной кампании, так и с трибуны Белого дома, однако его обещания до сих пор не выполнены.

По ее мнению, Демократическая партия во главе с Байденом разогнала инфляцию до небывалого ранее уровня, увеличила расходы на топливо. Она также выразила мнение, что демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам.

«При Байдене это отвращение лишь усилилось и приобрело совершенно уродливые формы. То, о чем раньше лишь перешептывались, стали говорить в открытую», — заявила Чамли.

Ранее научный сотрудник Колорадского университета, публицист Уильям Молони заявил, что вероятность геополитической катастрофы в США растет из-за увеличивающегося дисбаланса между глобальными обязательствами страны и объемом экономических ресурсов, необходимых для их выполнения.

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Марина Совина
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