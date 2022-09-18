Врач рассказала о пользе молока с минералкой при простуде

Оториноларинголог Голубова: молоко обладает обволакивающим и отхаркивающим действием

Молоко обладает отхаркивающим и обволакивающим действием, чем облегчает боль в горле, объяснила врач-оториноларинголог Валерия Голубова. Изданию «Доктор Питер» она рассказала о пользе молока, минеральной воды и чае с медом при простуде.

Врач отметила, что интуитивные попытки помочь себе оказываются полезными. При простуде в горле чувствуется першение и жжение, от которых хочется избавиться. К тому же при ОРВИ советуют пить как можно больше, поэтому любые напитки — молоко с медом и маслом, минералка и чай — приносят облегчение.

«Молоко же обладает еще обволакивающим и отхаркивающим действием, плюс увлажняющий эффект сливочного масла или большое количество биологически активных веществ в меде — это все хорошо помогает», — прокомментировала Голубова. Но она напомнила, что людям с аллергией на мед, непереносимостью лактозы следует избегать подобного лечения.

Молоко с минеральной водой используют при сухом кашле и только в начале болезни, добавила врач. Этот напиток помогает смягчить слизистую в горле, сделать мокроту более жидкой, избавиться от приступов кашля, насытить кровь кислородом.

Для лечения стоит выбирать щелочные воды — «Боржоми», «Ессентуки №17, «Нарзан», посоветовала Голубова. Именно щелочь нейтрализует кислую среду мокроты. Лечение ОРВИ минералкой не подходит людям с заболеваниями суставов и нарушением работы мочевыделительной системы, предостерегла врач.

Голубова обратила особое внимание на то, что одних только народных средств для лечения от простуды недостаточно. Они лишь являются помощниками при использовании терапии, назначенной врачом.

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