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Нападение овчарки на 13-летнюю школьницу с йорком в Подмосковье попало на видео

В подмосковном поселке Дрожжино овчарка напала на 13-летнюю школьницу, гуляющую с йорком

В подмосковном поселке Дрожжино овчарка напала на 13-летнюю школьницу, гуляющую с йоркширским терьером. Кадры с места опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На появившихся кадрах видно, как овчарка срывается с поводка и бросается на находящуюся неподалеку девочку. При этом хозяин животного ничего не пытается предпринять, чтобы как-то помочь школьнице.

Позже выяснилось, что прохожие оттащили овчарку от ребенка. Пострадавшую девочку доставили в больницу. Медики диагностировали у нее множественные рваные раны.

Полиция начала искать владельца агрессивной собаки. Кроме того, в ситуацию вмешалась прокуратура Московской области.

Ранее в Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. По данным следствия, мать ребенка была на работе в момент нападения животного. Собака была беспородной. Она содержалась на территории дома без привязи, никто ее не дрессировал.

Анна Щербакова
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Нападение овчарки на 13-летнюю школьницу с йорком в Подмосковье попало на видео
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