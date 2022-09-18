В Донецке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке погибла мирная жительница

В результате обстрела со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке погибла мирная жительница, еще один человек ранен. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 года рождения ранен мужчина 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

Также зафиксированы повреждения остекления трех многоквартирных жилых домов и общежития. Всего было уничтожено два и повреждено четыре легковых автомобиля.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что семь человек погибли, еще 17 получили ранения различной степени тяжести за последние сутки в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Украины.