Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Краснодар
3:1
Завершен
Химки
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Сочи
1:1
Завершен
Факел
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
ЦСКА
5:2
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
1:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
1:0
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Спорт

В ПСЖ оценили информацию о конфликте между Мбаппе и Неймаром

В ПСЖ опровергли информацию о конфликте между футболистами Киллианом Мбаппе и Неймаром

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Спортивный директор парижского ПСЖ Луис Кампу оценил информацию о конфликте между футболистами команды Киллианом Мбаппе и Неймаром. Его слова приводит RMC Sport.

Кампу опроверг слухи о том, что Мбаппе требовал ухода Неймара из клуба. «Неймар никогда не был близок к тому, чтобы покинуть клуб. Слухи о Неймаре этим летом были лживыми. Неймар на сто процентов является частью нашего проекта», — заявил он.

13 сентября стало известно, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. Отмечалось, что напряженные отношения между игроками не угрожают атмосфере в команде. Клуб провел встречу, чтобы уладить споры между футболистами, но прийти к согласию не удалось.

Конфликт Неймара и Мбаппе обострился после матча ПСЖ и «Ювентуса» 6 сентября. Французский нападающий не отдал пас бразильцу на пустые ворота, пробил сам и не попал в створ.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Экс-премьер Греции назвал рубль одной из самых сильных валют в мире
Польша обещала защищать Венгрию в ситуации с финансированием ЕС
Американский генерал призвал опасаться непредсказуемости Москвы
Стало известно о нежелании президента РАН переизбираться
Известная актриса заявила о неблагополучии одного из центральных районов Москвы
Американским инвесторам с Уолл-стрит предрекли суровую зиму
Диетолог назвала напитки для укрепления иммунитета
В ПСЖ оценили информацию о конфликте между Мбаппе и Неймаром
В Курской области студент погиб из-за ураганного ветра
Советник Байдена пожаловался на большие объемы работы из-за инфляции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.