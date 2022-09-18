В ПСЖ оценили информацию о конфликте между Мбаппе и Неймаром

В ПСЖ опровергли информацию о конфликте между футболистами Киллианом Мбаппе и Неймаром

Спортивный директор парижского ПСЖ Луис Кампу оценил информацию о конфликте между футболистами команды Киллианом Мбаппе и Неймаром. Его слова приводит RMC Sport.

Кампу опроверг слухи о том, что Мбаппе требовал ухода Неймара из клуба. «Неймар никогда не был близок к тому, чтобы покинуть клуб. Слухи о Неймаре этим летом были лживыми. Неймар на сто процентов является частью нашего проекта», — заявил он.

13 сентября стало известно, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. Отмечалось, что напряженные отношения между игроками не угрожают атмосфере в команде. Клуб провел встречу, чтобы уладить споры между футболистами, но прийти к согласию не удалось.

Конфликт Неймара и Мбаппе обострился после матча ПСЖ и «Ювентуса» 6 сентября. Французский нападающий не отдал пас бразильцу на пустые ворота, пробил сам и не попал в створ.