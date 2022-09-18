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Группировка «Отважные» заявила о продвижении в Северском направлении

Российские саперы и инженеры группировки «О» заявили о продвижении в Северском направлении

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российские саперы и инженеры группировки «О» («Отважные») заявили о продвижении в Северском направлении. Информацию публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Бойцы поделились снимками одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на который они совершили вылазку. «В результате боя ВСУшники понесли потери в личном составе и поспешно бросили свои позиции», — говорится в публикации военнослужащих.

В сентябре стало известно, что российские саперы группировки «О» зачистят территории Донбасса от мин ВСУ. Отмечалось, что производилась проверка оставленных украинскими военными укрепрайонов на предмет оставленных мин. В основном обнаруживались противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62 и мины иностранного производства ДМ-12, ДМ-31.

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Карина Черных
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