Группировка «Отважные» заявила о продвижении в Северском направлении

Российские саперы и инженеры группировки «О» заявили о продвижении в Северском направлении

Российские саперы и инженеры группировки «О» («Отважные») заявили о продвижении в Северском направлении. Информацию публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Бойцы поделились снимками одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на который они совершили вылазку. «В результате боя ВСУшники понесли потери в личном составе и поспешно бросили свои позиции», — говорится в публикации военнослужащих.

В сентябре стало известно, что российские саперы группировки «О» зачистят территории Донбасса от мин ВСУ. Отмечалось, что производилась проверка оставленных украинскими военными укрепрайонов на предмет оставленных мин. В основном обнаруживались противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62 и мины иностранного производства ДМ-12, ДМ-31.

