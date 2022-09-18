В аэропортах Москвы задержали или отменили десятки рейсов

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах отменили и задержали 20 рейсов

Трех аэропортах Москвы в воскресенье, 18 сентября, задержали или отменили десятки рейсов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписание» по состоянию на 8:50 по Москве.

Согласно данным сервиса на это время, во Внуково было задержано семь рейсов, в Домодедово также задержаны семь вылетов. Еще один рейс решили отменить. В Шереметьево задержка произошла на трех рейсах.

По состоянию на 10:00 по Москве, во Внуково задержаны пять самолетов, в Домодедово — шесть. Еще один вылет вовсе отменен. В Шереметьево задержаны три рейса, а один отменен. Причины произошедших изменений не раскрываются.

Ранее москвичам предрекли ухудшение погоды. По словам научрука Гидрометцентра России Романа Вильфанда, во второй половине дня в воскресенье, 18 сентября, погода в столице изменится. Вильфанд уточнил, что ожидается усиление дождя и ветра, также начнет приближаться фронтальный раздел, который повлечет за собой изменения погоды.