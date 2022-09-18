Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В аэропортах Москвы задержали или отменили десятки рейсов

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Shutterstock

Трех аэропортах Москвы в воскресенье, 18 сентября, задержали или отменили десятки рейсов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписание» по состоянию на 8:50 по Москве.

Согласно данным сервиса на это время, во Внуково было задержано семь рейсов, в Домодедово также задержаны семь вылетов. Еще один рейс решили отменить. В Шереметьево задержка произошла на трех рейсах.

По состоянию на 10:00 по Москве, во Внуково задержаны пять самолетов, в Домодедово — шесть. Еще один вылет вовсе отменен. В Шереметьево задержаны три рейса, а один отменен. Причины произошедших изменений не раскрываются.

Ранее москвичам предрекли ухудшение погоды. По словам научрука Гидрометцентра России Романа Вильфанда, во второй половине дня в воскресенье, 18 сентября, погода в столице изменится. Вильфанд уточнил, что ожидается усиление дождя и ветра, также начнет приближаться фронтальный раздел, который повлечет за собой изменения погоды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Трамп предупредил немцев о риске остаться без страны
Доброволец сообщил о невозможности наступления ВСУ в Запорожье
В жилые дома Москвы начали подавать отопление
Неблагонадежных граждан Запорожской области начали выдворять на Украину
В аэропортах Москвы задержали или отменили десятки рейсов
Группировка «Отважные» заявила о продвижении в Северском направлении
Синоптик пообещал москвичам существенное ухудшение погоды
Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры после поражения от Альвареса
Патрушев посетит Китай впервые с 2019 года
После столкновения катера и резиновой лодки на Волге погибли два человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.