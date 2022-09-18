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Психолог раскрыла способ побороть страх перед посещением спортзала

Психолог Эрстея Дэйс призвала выписать страхи перед посещением спортзала на бумагу

Фото: Mark Bertulfo / Unsplash

Психолог Эрстея Дэйс раскрыла способ побороть страх перед посещением бассейна или спортивного зала. На эту тему она высказалась в интервью NEWS.ru.

В первую очередь эксперт призвала проанализировать свои опасения, выписав каждый пункт на бумагу. «Что с вами может произойти, если вы наденете купальник и сделаете несколько шагов вдоль бортика бассейна. Кто и как на вас посмотрит? Не жалейте красок и подробностей. Скоро вы заметите, что иррациональность вашего страха становится все более очевидной», — заявила она.

Кроме того, по словам специалистки, перед походом в зал следует побеседовать с тренером о том, позволяет ли физическая форма заниматься тем или иным видом активности. «Наверняка выяснится, что вы вовсе не так немощны или грузны, как вам кажется», — пояснила Дэйс.

В заключение собеседница издания порекомендовала понаблюдать за другими посетителями фитнес-клуба схожей комплекции, познакомиться и подружиться с ними. Наличие такой группы поддержки сделает занятия более комфортными, уточнила Дэйс и добавила, что чем дольше откладывать тренировку, тем сложнее впоследствии будет на нее решиться.

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Майя Пономаренко
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