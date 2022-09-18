Психолог раскрыла способ побороть страх перед посещением спортзала

Психолог Эрстея Дэйс призвала выписать страхи перед посещением спортзала на бумагу

Психолог Эрстея Дэйс раскрыла способ побороть страх перед посещением бассейна или спортивного зала. На эту тему она высказалась в интервью NEWS.ru.

В первую очередь эксперт призвала проанализировать свои опасения, выписав каждый пункт на бумагу. «Что с вами может произойти, если вы наденете купальник и сделаете несколько шагов вдоль бортика бассейна. Кто и как на вас посмотрит? Не жалейте красок и подробностей. Скоро вы заметите, что иррациональность вашего страха становится все более очевидной», — заявила она.

Кроме того, по словам специалистки, перед походом в зал следует побеседовать с тренером о том, позволяет ли физическая форма заниматься тем или иным видом активности. «Наверняка выяснится, что вы вовсе не так немощны или грузны, как вам кажется», — пояснила Дэйс.

В заключение собеседница издания порекомендовала понаблюдать за другими посетителями фитнес-клуба схожей комплекции, познакомиться и подружиться с ними. Наличие такой группы поддержки сделает занятия более комфортными, уточнила Дэйс и добавила, что чем дольше откладывать тренировку, тем сложнее впоследствии будет на нее решиться.

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