Кремль назвал США источником провокаций

Пресс-секретарь Дмитрий Песков счел США источником провокационных действий

США сейчас являются источником провокационных действий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его мнение приводит РИА Новости.

Он пояснил, что аналогичную оценку действиям США сходны давать и в Китае. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия и Китай не хотят «рулить» миром. По мнению Пескова, такую склонность имеют другие страны.

«Абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки, непозволительности такого поведения дестабилизирующего», — сказал представитель Кремля.