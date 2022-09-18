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Кремль назвал США источником провокаций

Пресс-секретарь Дмитрий Песков счел США источником провокационных действий

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США сейчас являются источником провокационных действий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его мнение приводит РИА Новости.

Он пояснил, что аналогичную оценку действиям США сходны давать и в Китае. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия и Китай не хотят «рулить» миром. По мнению Пескова, такую склонность имеют другие страны.

«Абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки, непозволительности такого поведения дестабилизирующего», — сказал представитель Кремля.

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Анна Щербакова
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