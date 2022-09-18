После столкновения катера и резиновой лодки на Волге погибли два человека

В Саратовской области из-за столкновения катера и резиновой лодки погибли два человека

На реке Волга в Саратовской области, возможно, из-за столкновения катера и резиновой лодки погибли два человека. Такие данные уточнил рассказал начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин, передает РИА Новости.

По его словам, это произошло в селе Чардым На реке нашли поврежденную лодку ПВХ и тела двоих погибших.

Предполагается, что это было столкновение катера и резиновой лодки на Волге, из-за чего два местных жителя пострадали. У них зафиксированы травмы, не совместимые с жизнью, заявил заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Олег Костин.

Ранее в сентябре стало известно про путешествующих на катамаране британцев, которые едва не погибла после столкновения со спящим китом в Атлантическом океане. Людей спас нефтяной танкер.