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Университет в Херсоне приостановил занятия из-за обстрелов

Херсонский госуниверситет приостановил занятия до 21 сентября из-за ракетных обстрелов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Учебный процесс в Херсонском государственном университете (ХГУ) приостановили до 21 сентября в связи с ракетными обстрелами города. Об этом сообщили в Telegram-канале образовательного учреждения.

«На данный период времени вам будут предоставлены индивидуальные задания для самоподготовки», — говорится в сообщении. Администрация университета также попросила студентов соблюдать меры безопасности.

На прошлой неделе заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об обстреле ВСУ населенных пунктов около Херсона. Производились удары по районам Чернобаевки и Голой Пристани.

Ранее сообщалось, что пережившую покушение ректора ХГУ Татьяну Томилину в ближайшее время отправят на высокотехнологичное лечение в Россию. 12 сентября стало известно о покушении на Томилину, взрывное устройство сработало в подъезде дома ректора. Женщина получила легкие ранения, в настоящее время она находится в больнице. При взрыве погиб мужчина, сообщается, что он был ее охранником.

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Марина Совина
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