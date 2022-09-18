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Спешно покидающие позиции бойцы ВСУ под обстрелом бригады ДНР попали на видео

Камера сняла бойцов ВСУ, покидающих позиции в Первомайском под обстрелом бригады ДНР
Начало событий в новости ВКС России ликвидировали более 180 украинских боевиков в районе Николаева

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ) были вынуждены спешно покинуть свои позиции в ходе артиллерийских обстрелов бригады ДНР. Их сняла камера, запись публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах видны артиллеристы ДНР, накрывшие плотным огнем позиции противника. Украинские военные спешно покидают зону обстрела. Произошедшее было снято в районе населенного пункта Первомайское.

Ранее в воскресенье, 18 сентября, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы высокоточным оружием поразили личный состав двух бригад украинских войск в районе города Николаев на юге Украины. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, еще два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.

Любовь Ширижик
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