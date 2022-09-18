ВКС России ликвидировали более 180 украинских боевиков в районе Николаева

Минобороны РФ: ВКС России уничтожили более 180 украинских боевиков в районе Николаева

Воздушно-космические силы страны высокоточным оружием поразили личный состав двух бригад украинских войск в районе города Николаев на юге Украины. Об этом в воскресенье, 18 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей», - сообщил Конашенков.

Напомним, Владимир Путин объявил о спецоперации по защите Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.