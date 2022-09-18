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Трамп предупредил немцев о потере страны

Экс-президент США Трамп допустил потерю ФРГ из-за сокращения поставок российского газ
Ангела Меркель и Дональд Трамп

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, граждане ФРГ рискуют «остаться без страны» из-за сокращения поставок российского газа на фоне санкций, введенных против Москвы из-за ее спецоперации на Украине. Слова политика приводит РИА Новости.

На митинге в штате Огайо Трамп допустил потерю ФРГ немцами и отметил, что давно сообщал о таком риске Германии. По его словам, однажды он подарил на тот момент канцлеру Германии Ангеле Меркель белый флаг для «капитуляции» перед Россией.

«Я отправил ей флаг. "Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что... если вы получаете 72 процента своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — подчеркнул он.

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Политик вспомнил, как немцы рассмеялись в ответ на его слова, и подчеркнул, что сейчас они больше не веселятся. «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — заключил Трамп.

В том же выступлении Трамп предрек всплеск цен на бензин из-за действий нынешнего президента США Джо Байдена. Он обвинил его в опустошении стратегического резерва нефти для максимального снижения цен на топливо в преддверии осенних выборов.

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Марина Совина
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