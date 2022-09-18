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Американским инвесторам с Уолл-стрит предрекли суровую зиму

New York Post: Уолл-стрит ожидает суровая зима из-за неэффективных действий ФРС

Фото: Nick Chong / Unsplash

Американских инвесторов с Уолл-стрит ожидает суровая зима вследствие неэффективных действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает New York Post.

В публикации уточняется, что ФРС не удается устранить последствия кризиса, возникшего на фоне пандемии COVID-19. «После пандемии даже самые проблемные компании получили доступ к кредитам. Так называемое заключение сделок с использованием заемных средств взорвалось. Слияния и поглощения часто сильно зависели от заимствований, потому что ФРС предоставляла так много легких денег, что банки фактически раздавали кредиты», — говорится в статье.

По словам автора материала, Уолл-стрит ждут тяжелые времена. «На Уолл-стрит, вероятно, наступит суровая зима, поскольку рынки остаются нестабильными, а их крупнейшие клиенты сокращают операции», — предрекает New York Post. В газете также отметили, что объем традиционных IPO сделок значительно снизился, а руководство каждой крупной инвестиционной компании уже планирует увольнения.

Ранее стало известно о рекордном падении американского фондового рынка. Это было вызвано недостаточным замедлением годовой инфляции в США, полагают американские инвесторы.

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Варвара Кузьмина
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