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Байдена раскритиковали за слова о конце пандемии

Wall Street Journal: президента США Джо Байдена раскритиковали за слова о конце пандемии
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Фoто: James Manning / Reuters

Президент США Джо Байден подвергается критике за то, что сказал, что пандемия COVID-19 закончилась. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с COVID-19. Мы все еще много работаем над этим. Однако пандемия закончилась», — заявил Байден.

Утверждение президента вызвало раздражение как у республиканцев, так и у некоторых лидеров общественного здравоохранения, которые говорят, что не стоит преждевременно объявлять о победе над COVID-19. Также слова американского лидера могут подорвать усилия администрации по получению большего финансирования от Конгресса.

В сентябре Белый дом запросил 22,4 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Администрация настаивает на включении этих денег в постоянную резолюцию, которая должна быть принята до 30 сентября, чтобы правительство продолжало работать. Федеральные чиновники заявили, что финансирование имеет решающее значение для помощи в разработке и закупке более надежных вакцин, которые предотвращают передачу инфекции.

«Это совершенно не соответствует действительности. Это иллюзия. У нас есть миллионы людей с длительным COVID-19, и нет вакцины, которая блокирует передачу [вируса]», — сказал доктор Эрик Топол, основатель и директор Медицинского исследовательского института Scripps Research Translational Institute.

Ранее президент США отметил, что «никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме». При этом сам Байден перенес коронавирусную инфекцию два месяца назад.

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Татьяна Антоненко
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