Блинкен заявил о находящейся под угрозой во всем мире свободе слова и прессы

Госсек США Блинкен заявил, что свобода слова и прессы находится под угрозой во всем мире

Свобода слова и свобода прессы находятся под угрозой по всему миру из-за пропаганды и жестких законов. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в нью-йоркском центре иностранной прессы Госдепартамента на семинаре, открывающем неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Его цитирует ТАСС.

«Приверженность Соединенных Штатов свободе слова, свободе прессы непоколебима, потому что это основа здоровой демократии. Однако все чаще мы видим, что эти свободы [слова и прессы] находятся под угрозой из-за цензуры, слежки, жестких законов, пропаганды, задержаний, преследований и насилия. Мы видим это буквально по всему миру», — заявил он.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США «осуждают усилия по ограничению свободы слова, свободы прессы». «Работа ООН, работа нашей собственной внешней политики и дипломатии будет резко подорвана в мире, где свобода прессы и свобода слова находятся под угрозой, сталкиваются с проблемами, в состоянии упадка», — отметил он.

По словам Блинкена, США «заинтересованы в отстаивании этих принципов и в реальной защите от тех, кто стремится их ослабить, уменьшить и уничтожить».

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