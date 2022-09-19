В пробе российского олимпийского чемпиона обнаружили допинг

В пробе олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько обнаружили допинг

В пробе российского олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько обнаружили допинг. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило спортсмена в употреблении запрещенного препарата в 2014 году. Отмечается, что информация об этом сразу же была предоставлена в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). «Этого никто не скрывал. Удивительно, что это вскрылось только теперь», — заявил собеседник агентства.

В составе сборной России Бутько выиграл золото Олимпиады на Играх 2021 года в Лондоне. На его счету также победа на Кубке мира-2011 и чемпионате Европы 2017 года.

17 сентября сенегальский новичок московского «Спартака» Кейта Бальд был дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля. Срок отстранения действует до 5 декабря. Инцидент произошел с форвардом во время выступления за итальянский «Кальяри».