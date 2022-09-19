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В ООН выразили надежду на продуктивные отношения США и Китая

ООН надеется, что отношения между США и Китаем будут продуктивными

Фото: Shutterstock

В ООН выразили надежду, что отношения между США и Китаем будут продуктивными. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Пентагон встанет на защиту Тайваня в случае конфликта между Тайбэем и Пекином, сообщает ТАСС.

«Единственное, что я могу сказать: отношения между Китаем и Соединенными Штатами имеют большое значение для поддержания миропорядка, и мы надеемся, что они продолжат развиваться в конструктивном ключе», — отметил представитель генсека ООН.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты будут защищать Тайвань в случае вторжения на остров Китая. Однако американский президент отметил, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от КНР.

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Татьяна Антоненко
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