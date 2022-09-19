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Чемпион ОИ оценил возможный допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе

Российский гимнаст Далалоян заявил, что готов выступать на турнирах без флага и гимна

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о возможном выступлении на международных турнирах без флага и гимна. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Я — спортсмен, мое дело — показывать свою работу на высшем уровне. С флагом или без флага — не важно, для меня нет значения. Все прекрасно знают, что я представляю Россию», — заявил Далалоян. Он отметил, что в любом случае готов отстаивать честь страны и биться за победы.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила возможный допуск российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. «Это хорошо. Конечно, нужно воспользоваться этим шансом. Нас все равно все будут знать», — отметила она.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, гимнастика и фигурное катание, команды и спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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