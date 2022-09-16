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Спорт

Тарасова оценила возможный допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе

Тарасова положительно оценила возможный допуск россиян до турниров в нейтральном статусе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно оценила возможный допуск российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это хорошо. Конечно, нужно воспользоваться этим шансом. Нас все равно все будут знать. Все будут знать, что выступают русские без государственных символов. Самое главное, чтобы ребята выступали», — сказала Тарасова.

16 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что допуск отстраненных спортсменов до соревнований возможен без национальной символики. Решение о снятии санкций с россиян и белорусов должны принимать международные федерации.

В конце февраля многие спортивные организации отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, самбо и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Ксения Курашкина
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