Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

При обстреле Донецка погибли дети

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что среди 13 погибших при обстреле Донецка были двое детей

Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

Среди 13 погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дети. Об этом мэр города Алексей Кулемзин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник заявил, что, по предварительным данным, среди погибших есть двое детей.

19 сентября стало известно, что по меньшей мере 13 мирных жителей погибли в результате удара украинских военных по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Отмечается, что в общей сложности со стороны ВСУ были выпущены девять снарядов калибром 155 миллиметров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Центробанк ограничит ипотеку с низким первоначальным взносом
Траурная процессия с гробом королевы прошла под бой Биг-Бена и орудийные залпы
Стало известно о намерении дочери Тутберидзе отобраться в сборную США
В Подмосковье начали включать отопление
Бывший глава ГТС Украины назвал свое увольнение диверсией
Vogue назвал главные тренды прошедшей Недели моды
Российских водителей предупредили о рисках при покупке подержанных шин
Российский Ка-52М получил защиту от всех ПЗРК
В российском городе на территории детсада нашли мертвую девочку
Россиянка нашла мертвую мышь в детском пюре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.