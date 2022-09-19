При обстреле Донецка погибли дети

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что среди 13 погибших при обстреле Донецка были двое детей

Среди 13 погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дети. Об этом мэр города Алексей Кулемзин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник заявил, что, по предварительным данным, среди погибших есть двое детей.

19 сентября стало известно, что по меньшей мере 13 мирных жителей погибли в результате удара украинских военных по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Отмечается, что в общей сложности со стороны ВСУ были выпущены девять снарядов калибром 155 миллиметров.