15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в российском городе

15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове, 4 находятся в тяжелом состоянии

В Саратове маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности по региону Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По словам Юрина, инцидент произошел на Политехнической улице — в аварию попала городская маршрутка, следовавшая по маршруту №57. Он добавил, что число пострадавших приближается к 14, всех получивших травмы оперативно госпитализировали.

При этом, по заявлению советника министра здравоохранения региона Александра Колоколова, слова которого приводит РИА Новости, в ДТП пострадали 15 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. «Вся необходимая помощь в лечебных учреждениях пострадавшим оказывается в полном объеме», — подытожил Колоколов.

Ранее сообщалось, что известный пластический хирург Вячеслав Балкизов попал в ДТП на севере Москвы.