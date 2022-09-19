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Две страны вырвались в топ у россиян после закрытия Европы

РБК: россияне купили рекордное количество путевок в ОАЭ и Египет после закрытия Европы

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

Россияне приобрели рекордное количество туров в Египет и ОАЭ после закрытия некоторых европейских направлений. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей туристической отрасли.

После частичного закрытия Европы две популярные курортные страны, ОАЭ и Египет, вырвались в топ у российских туристов. Также, по данным издания, россияне в целом переориентировались на путешествия в страны Персидского залива, Азии и Африки.

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К примеру, в Tez Tour отметили, что с мая по сентябрь 2022 года путешественники из РФ купили в 12,6 раза больше путевок в Египет, чем за аналогичный период 2021 года. «Также на 265 процентов увеличился турпоток по линии компании в ОАЭ», — добавили в пресс-службе туроператора.

В свою очередь, в пресс-службе сети туристических агентств «Слетать.ру» сообщили, что количество бронирований в Египет с января по август 2022 года увеличилось в 18,5 раза в сравнении с тем же периодом 2021 года. Бронирование путевок в ОАЭ тем временем возросло в 1,3 раза.

Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов подчеркнул, что в настоящее время наблюдается рекордная загрузка рейсов в страны Азии, Африки и Персидского залива. Это свидетельствует о том, что российские путешественники нашли там альтернативу европейским направлениям. По словам эксперта, неплохие показатели, несмотря на существенное подорожание туров, в этом сезоне показала и Турция.

Ранее в сентябре сообщалось, что в 2022 году российские туристы потратили самую большую сумму в Грузии среди всех отдыхающих, а именно рекордные 467,9 миллиона долларов. На второй строчке расположились путешественники из стран Европейского союза с показателем в 215 миллионов долларов.

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Фариза Бацазова
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