В Запорожье пропало электричество после взрывов

Владимир Рогов: в нескольких районах Запорожья пропало электричество после взрывов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в нескольких районах подконтрольного Киеву Запорожья пропало электричество. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что это произошло в результате взрывов. «Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее восьми взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом», — говорится в сообщении. Рогов также отмечал, что в нескольких районах города был виден дым.

По его словам, удары наносились по военной инфраструктуре боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности и результаты он пообещал сообщить позже.

17 сентября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе произошло пять взрывов. Ранее стало известно о произошедшем в Мелитополе теракте. В южной части города была подорвана опора линии электропередачи, также повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового.