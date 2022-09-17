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В Мелитополе произошло пять взрывов

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: в Мелитополе произошло пять взрывов

Фото: РИА Новости

По меньшей мере пять взрывов прогремело в Мелитополе. Об этом в субботу, 17 сентября, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, в городе была слышна серия взрывов. Он также отметил, что подробности произошедшего появятся позже.

Ранее стало известно о произошедшем в Мелитополе теракте. В южной части города была подорвана опора линии электропередачи, также повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового.

Еще один взрыв прогремел в Мелитополе днем 16 сентября. Позднее стало известно, что генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете. Бомба взорвалась во время совещания.

В четверг, 15 сентября, серия мощных взрывов также произошла в Херсоне. При этом, как отмечалось, в небе не было видно следов ракет. В городе сработали системы ПВО.

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Варвара Кошечкина
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