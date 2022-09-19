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В Москве повысился интерес к аренде элитного жилья

В Москве зафиксировали рекордный рост спроса на аренду элитного жилья

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве зафиксировали рекордное за полгода увеличение спроса на аренду элитных квартир — количество сделок в августе оказалось на 54 процента выше, чем в июле. О том, что в столице повысился интерес к съему дорогого жилья, «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства Intermark Real Estate (бывший Savills в России).

По словам экспертов, в преддверии делового сезона спрос на рынке элитной недвижимости начал вымывать объем предложения, который резко увеличился после отъезда россиян из страны, начиная с февраля. При этом, несмотря на наблюдаемый рост интереса к аренде элитного жилья, по итогам августа объем предложения подобных квартир уменьшился на семь процентов — впервые за шесть месяцев.

Специалисты отметили, что одной из причин роста количества обращений в августе служит возвращение потенциальных арендаторов из отпусков, а также их подготовка к деловому сезону и к учебному году. Кроме того, на повышение спроса повлияла активность клиентов, которые либо планировали купить квартиру, однако не смогли найти желаемого варианта, либо решили занять выжидательную позицию и отложить покупку жилья в ближайшее время. Эксперты добавили, что в августе большая часть сделок с арендой элитной недвижимости совершалась клиентами с семьями, которые нуждались в более просторных квартирах. Этот факт, по их мнению, напрямую повлиял на увеличение средней арендуемой площади недвижимости за месяц со 104 квадратных метров до 115 «квадратов».

Средневзвешенный бюджет спроса на столичном рынке элитного жилья в августе упал на два процента, до 196 тысяч рублей за квартиру в месяц. Средний бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды Москвы снизился на четыре процента и достиг 356 тысяч рублей.

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Наибольшим спросом — у 46 процентов арендаторов — в период с января по август пользовались квартиры стоимостью от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. В основном их выбирали семьи с детьми, желающие улучшить свои жилищные условия.

Самым популярным районом для аренды элитного жилья стал Арбат-Кропоткинская — на него пришлось 18 процентов от общего числа сделок. Вторую строчку в списке заняло Замоскворечье с показателем в 12 процентов. Третье место досталось локации Лубянка-Китай-Город — там заключили 11 процентов от всех сделок.

Ранее эксперты Intermark Real Estate пришли к выводу, что с начала 2022 года к сентябрю среди районов старой Москвы элитное жилье больше всего подорожало в Пресненском районе — динамика достигла 8,3 процента. Квадратный метр в этой локации в среднем стал стоить миллион рублей.

Полина Кислицына
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