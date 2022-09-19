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Определены районы Москвы с подорожавшим элитным жильем

Intermark Real Estate: элитное жилье в Москве больше всего подорожало в Пресненском районе

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С начала 2022 года к сентябрю среди районов старой Москвы элитное жилье больше всего подорожало в Пресненском районе — динамика достигла 8,3 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Intermark Real Estate (бывший Savills в России).

Квадратный метр в среднем в Пресненском районе стал стоить миллион рублей. Эксперты определили, что элитное жилье в Хамовниках подорожало на 7,4 процента до 1,21 миллиона рублей за «квадрат». Топ-3 замкнул Арбат с динамикой в 3,3 процента — квадратный метр оценили в 990 тысяч рублей.

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Ниже в списке расположился Тверской район, где элитное жилье подорожало на 2,9 процента, квадратный метр стал стоить миллион рублей. Пятую строчку рейтинга заняла Якиманка — стоимость квадратного метра повысилась на 2,5 процента до 1,43 миллиона рублей.

Что касается снижения цены, то больше всего она уменьшилась в районе Цветного бульвара — динамика достигла 3,7 процента. Цены также снизились в районе Патриарших прудов и на Остоженке — на три процента и 1,7 процента соответственно.

Ранее эксперты сервиса ЦИАН определили, что Пресненский район в Москве с начала 2022 года до сентября оказался самым популярным для аренды жилья. Популярностью также пользовались Тверской район и Хамовники.

Нина Ташевская
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