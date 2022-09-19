Цены на газ в Европе упали до минимума за два месяца

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1900 долларов за тысячу кубометров

В начале недели цены на октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE упали ниже 1900 долларов за тысячу кубометров. На таком уровне цены на топливо в последний раз находились 26 июля.

По состоянию на 9:30 мск газ торговался в районе 1867 долларов за тысячу кубометров, что почти на пять процентов ниже уровня закрытия биржи в пятницу. На минимуме цена опускалась до 1856 долларов.

Газ в Европе дешевеет в последние недели на фоне опережения графика заполнения подземных хранилищ, а также конкретизации планов европейских чиновников по прохождению предстоящего зимнего периода.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что региону удалось избавиться от серьезной зависимости от российского газа, его доля в импорте упала до незначительного уровня.

При этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признавала, что вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса не получится, однако такие расходы являются необходимостью. Кроме того, в Евросоюзе готовят план отключений электроэнергии на случай пикового дефицита.