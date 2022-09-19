Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Скандальный блогер раскрыл стоимость роскошной квартиры в Петербурге

Блогер Юрий Хованский рассказал, что квартира в Петербурге обошлась ему в 15 млн рублей

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Блогер Юрий Хованский, замешанный в скандале с оправданием терроризма, показал свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге. Подробности о жилье он раскрыл в интервью Ксении Собчак, которое вышло на YouTube.

По словам Хованского, квартира обошлась ему в 15 миллионов рублей. Блогер рассказал, что эту сумму ему удалось заработать на рекламе букмекерских фирм. Внутри жилья площадью 150 квадратных метров есть кухня, гостиная с баром, отдельная гардеробная, спальня, студия с хромакеем, основной и гостевой санузлы. Местоположение недвижимости Хованский не раскрыл, однако, по словам Собчак, квартира находится в элитном жилом комплексе.

При этом блогер заявил, что не собирается все время жить в ней. Хованский намерен переехать в Сербию и продать роскошную квартиру за 45 миллионов рублей — на 30 миллионов дороже, чем заплатил за нее сам.

Ранее Хованского исключили из списка террористов и экстремистов. Перед этим, в июле, суд прекратил уголовное дело в отношении блогера, которого ранее обвиняли в оправдании терроризма.

Полиция арестовала Хованского в июне 2021 года по обвинению в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Причиной стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Более полугода Хованский находился в СИЗО. Впоследствии суд сменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
В Подмосковье заболевшая коронавирусом женщина родила двойню
Участники Pet Shop Boys восхитились Аллой Пугачевой
Описана реакция Rockstar на слив геймплея GTA VI
Женщина похудела на 40 килограммов и стала фитнес-моделью
Экономисты решили не верить в успехи Китая
Обвиненную в доведении двух медсестер до суицида россиянку объявили в розыск
СКР возбудил дело после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Москве
Россиянам предложили менять ментальность и привыкать есть личинки
Названы возможные причины проведения референдума о присоединении ЛНР к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.