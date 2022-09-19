Скандальный блогер раскрыл стоимость роскошной квартиры в Петербурге

Блогер Юрий Хованский рассказал, что квартира в Петербурге обошлась ему в 15 млн рублей

Блогер Юрий Хованский, замешанный в скандале с оправданием терроризма, показал свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге. Подробности о жилье он раскрыл в интервью Ксении Собчак, которое вышло на YouTube.

По словам Хованского, квартира обошлась ему в 15 миллионов рублей. Блогер рассказал, что эту сумму ему удалось заработать на рекламе букмекерских фирм. Внутри жилья площадью 150 квадратных метров есть кухня, гостиная с баром, отдельная гардеробная, спальня, студия с хромакеем, основной и гостевой санузлы. Местоположение недвижимости Хованский не раскрыл, однако, по словам Собчак, квартира находится в элитном жилом комплексе.

При этом блогер заявил, что не собирается все время жить в ней. Хованский намерен переехать в Сербию и продать роскошную квартиру за 45 миллионов рублей — на 30 миллионов дороже, чем заплатил за нее сам.

Ранее Хованского исключили из списка террористов и экстремистов. Перед этим, в июле, суд прекратил уголовное дело в отношении блогера, которого ранее обвиняли в оправдании терроризма.

Полиция арестовала Хованского в июне 2021 года по обвинению в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Причиной стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Более полугода Хованский находился в СИЗО. Впоследствии суд сменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.