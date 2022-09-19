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Российский полицейский взял больничный и обворовал пять гаражей

Московский полицейский обворовывал гаражи во Ржеве, взяв на службе больничный лист

Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»

В городе Ржев Тверской области полицейские задержали московского коллегу по подозрению в серии краж из гаражей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Задержанный служит в полиции на Ленинградском вокзале Москвы. На прошлой неделе он взял больничный лист и отправился в Ржев. Там он за одну ночь обворовал пять гаражей. Полицейский забрал канистру с дизельным топливом, плиткорез, магнитолы, четыре колеса и инструменты: дрель, электропилу, запчасти. Общая сумма похищенного оценивается в 166,5 тысячи рублей. По горячим следам местные правоохранители вышли на след похитителя.

Ранее 19 сентября сообщалось, что в Екатеринбурге полковника российской полиции Владимира Молодцова заподозрили в сокрытии убийства предпринимателя Алексея Зубакина в 2013 году. Силовик якобы знал, кто расправился с бизнесменом, но после задержания обвиняемые были отпущены. Девять лет спустя по тем же доказательствам дело удалось раскрыть.

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Любовь Ширижик
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