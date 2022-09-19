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ВКС России нанесли удар по 46-й аэромобильной бригаде ВСУ под Херсоном

ВКС России уничтожили 15 военных из 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Воздушно-космические войска (ВКС) России за минувшие сутки высокоточным ударом уничтожили 15 военных из 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Белогорка Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 19 сентября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате нанесенного удара также были уничтожены три единицы бронетехники противника.

Кроме того, по данным Конашенкова, в Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Всего за минувшие сутки удалось уничтожить 14 беспилотников украинской стороны, разъяснили в Минобороны.

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18 сентября российское ведомство доложило о безуспешных попытках наступления ВСУ в Херсонской области.

Конашенков тогда пояснил, что при поддержке шести танков противник начал штурм в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки, однако российским военнослужащим удалось отбить все атаки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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Анна Щербакова
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