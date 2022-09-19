В России решили не обозначать ввезенные по параллельному импорту товары

Мантуров рассказал об отказе маркировать ввезенные по параллельному импорту товары

Маркировка товаров, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта, больше не рассматривается. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

По его словам, импортированная через третьи страны продукция подвергается точно таким же проверкам, как и та, что доставлена непосредственно поставщиком или произведена внутри страны. Таким образом, различий между товарами делать не следует.

В июне Минпромторг не исключал введения специального обозначения для товаров, ввезенных через параллельный импорт, на маркетплейсах. По всей видимости, от этой идеи власти в итоге решили отказаться.

До этого Мантуров рассказал о повышении прогноза по параллельному импорту на 2022 год с 16 миллиардов долларов до 20 миллиардов. В начале сентября программу продлили на весь 2023 год.

Российские власти разрешили параллельный импорт в связи с санкциями западных стран и компаний, которые отреагировали на ввод российских войск на территорию Украины. Поставки через посредников неизбежно приводят к удорожанию продукции. В частности, стоимость автозапчастей в среднем выросла в полтора раза, и автодилеры исключают возвращение цен на прошлогодний уровень в текущих условиях.