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Жителей Китая призвали не трогать иностранцев из-за оспы обезьян

Китайский эпидемиолог У Цзунью призвал не трогать иностранцев из-за оспы обезьян

Фото: Matthieu Collin / Unsplash

Ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью призвал не трогать иностранцев из-за риска заразиться оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, риск начала эпидемии в КНР низкий, так как в материковом Китае не было выявлено ни одного локального случая заболевания. Однако он порекомендовал гражданам избегать телесных контактов с прибывшими из-за границы.

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«Иностранцы или репатрианты, прибывшие в Китай из зарубежных районов, где были зафиксированы случаи оспы обезьян, являются потенциальными источниками инфекции», — указал он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч. По состоянию на 31 августа известно о 50 496 инфицированных, 16 человек скончались. Больше всего заболевших в США (17 994), Испании (6543) и Бразилии (4693).

Первое заражение было выявлено 7 мая у британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Испании, Швеции, Бельгии, Израиле, ОАЭ, Португалии, Финляндии, Польше и ряде других стран.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое сопровождается характерными высыпаниями на теле. Ею можно заразиться через прямой контакт и воздушно-капельным путем. Предполагается, что первые случаи заражения произошли во время гомосексуальных контактов, однако в настоящее время специалистам достоверно неизвестно о новых подобных данных.

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Анжелика Бережная
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